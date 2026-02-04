Haberler

Osmaniye'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kadirli ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hardallık köyünde, plakaları henüz öğrenilemeyen F.E. idaresindeki otomobil ile N.E. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.E. ile minibüsteki işçilerden V.E. ve F.F. sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen F.E, buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat





