Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Korkut Ata Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda evde hasar meydana geldi.
Osmaniye'de tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Korkut Ata Mahallesi 7583 Sokak'taki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel