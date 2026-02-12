Osmaniye merkezli tefecilik ve silah ticareti operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
Osmaniye merkezli yapılan operasyonda tefecilik ve silah ticareti suçlarına karıştığı iddia edilen 24 şüpheliden 15'i tutuklandı. 6 ilde düzenlenen operasyon sonucunda silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Osmaniye merkezli 6 ilde tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, silah ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığının aklanması ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Osmaniye, İstanbul, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ile Şanlıurfa'daki ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 9 tabanca, 4 av tüfeği, 1 otomatik piyade tüfeği, bir miktar uyuşturucu ile POS cihazı ele geçirildi.
Ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında zanlılara ait 16 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.