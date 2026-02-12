Haberler

Osmaniye merkezli tefecilik ve silah ticareti operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli tefecilik ve silah ticareti operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye merkezli yapılan operasyonda tefecilik ve silah ticareti suçlarına karıştığı iddia edilen 24 şüpheliden 15'i tutuklandı. 6 ilde düzenlenen operasyon sonucunda silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye merkezli 6 ilde tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, silah ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığının aklanması ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Osmaniye, İstanbul, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ile Şanlıurfa'daki ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 9 tabanca, 4 av tüfeği, 1 otomatik piyade tüfeği, bir miktar uyuşturucu ile POS cihazı ele geçirildi.

Ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında zanlılara ait 16 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi

Cenazeye damga vuran görüntü!
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı