Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan firari 19 zanlıdan 10'u tutuklandı

Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.

Çalışmada ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
