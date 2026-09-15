Osmaniye'de soba kovasına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Osmaniye'de soba kovasına kafası sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Osmaniye'de soba kovasına kafası sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Akyar Mahallesi'nde vatandaşlar, bir kedi yavrusunun başını soba kovasına sıkıştırdığı görünce kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.
Kedinin başını kovadan çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekip, kovayı keserek kedi yavrusunu kurtardı.
Kaynak: AA