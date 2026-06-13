Haberler

Akraba kavgası: 2 ağır, 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi 1802 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen S.T. ile İ.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların çocukları ve akrabalarının da karıştığı kavgada tüfekle vurulan İ.T. ve oğlu M.T. ağır yaralanırken; S.T. ile oğlu İ.T. de darbedildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.T. ile oğlu M.T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
Husumetlisine sokak ortasında pusu kurup kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Sebebi incir çekirdeğini doldurmaz

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi