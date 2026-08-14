Haberler

Kadirli'de fırtına: Ağaçlar araçlara devrildi

Kadirli'de fırtına: Ağaçlar araçlara devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar araçların üzerine devrildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar araçların üzerine devrildi.

Akşam saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar, araç sürücüleri ve yayalara zor anlar yaşattı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrilerek hasara yol açtı.

Devrilen ağaçlar, belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında partililere sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti

Ortalığı karıştıran kare: Eğer doğruysa kariyeri bitti
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! En az 2 hafta yok

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! En az 2 hafta yok
Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı

Suudilere büyük darbe! En büyük para kaynakları vuruldu
Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı

İki ülkenin hakim olmak için savaştığı boğazda dev çevre felaketi!
Bülent Arınç, AK Parti'nin 25. yıl kutlamasına katıldı

AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tüm gözlerin çevrildiği isim
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...