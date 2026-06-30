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Seyir halindeki otomobil alev alıp yandı

Seyir halindeki otomobil alev alıp yandı
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Osmaniye'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OSMANİYE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 17.00 sıralarında Alibeyli Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı 2'nci etapta seyir halindeki otomobilden duman çıktığını fark eden sürücü, yolun sağına park edip araçtan indi. Bu sırada motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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