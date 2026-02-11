Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

OSMANİYE'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü, bazı araçlar yolda kaldı.

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış sonrası birçok noktada su birikintisi oluştu. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Devlet Bahçeli Alt Geçidi su birikintisi nedeniyle tedbir amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Sağanak nedeniyle bazı yol, ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı. İhbarla bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Su biriken yolda mahsur kalan bir minibüs, itfaiye aracıyla çekilerek kurtarıldı. Yolda kalan diğer araçlar da ekipler tarafından güvenli bölgelere alındı. Öte yandan bazı çocukların su birikintisinde bisikletleri ile oyun oynadığı görüldü. Yağışın aralıklarla devam ettiği kentte ekiplerin çalışmaları sürüyor.