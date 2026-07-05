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Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerinin bodrum katları sular altında kaldı. Belediye ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, cadde, sokak, ev ve iş yerlerindeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
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