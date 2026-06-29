Osmaniye'de patisi pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Osmaniye Cumhuriyet Mahallesi'nde patisi pencere korkuluğuna sıkışan kedi, itfaiye ekibinin levye ile müdahalesi sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Osmaniye'de patisi pencere korkuluğuna sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedinin patisini pencere korkuluğuna sıkıştırdığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, levye yardımıyla korkuluk demirini gevşeterek kediyi kurtardı.
Sağlık kontrolleri yapılan kedi sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner