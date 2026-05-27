Osmaniye'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Şehit Mustafa Yağız Mahallesi, Tapu Tepesi mevkiinde A.A, yönetimindeki 34 KMP 536 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halindeki 46 N 3807 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.A. ile yanındaki D.A. ve E.A, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.