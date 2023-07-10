Osmaniye'de park halindeki akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de park halindeki akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü F.K. ile otomobilde bulunan Ö.K. ve E.B. yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.