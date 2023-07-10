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Osmaniye'de park halindeki akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de park halindeki akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Osmaniye'de park halindeki akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü F.K. ile otomobilde bulunan Ö.K. ve E.B. yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de park halindeki akaryakıt tankerine arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

F.K. yönetimindeki 44 HD 267 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sakızgediği mevkisinde, emniyet şeridinde park halinde duran E.Ö. idaresindeki akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazada sürücü F.K. ile otomobilde bulunan Ö.K. ve E.B. yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye Devlet Hastanesi Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler

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