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Osmaniye'de oyun oynarken pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Osmaniye'de oyun oynarken pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Osmaniye'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8037 Sokak'taki apartmanın 4. katındaki evde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk, pencereden düşerek ağır yaralandı. Annenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ağır yaralanan çocuk ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de 4. kattaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8037 Sokak'ta bulunan apartmanın 4. katındaki evde oyun oynayan M.Y, bu sırada pencereden düştü.

Oğlunun düştüğünü fark eden annenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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