Osmaniye'de bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi

Osmaniye'nin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitim yapılmayacak.

Dün başlayan kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açması ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Kadirli, Sumbas, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın için ara verildi.