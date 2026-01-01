Haberler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eğitime kar engeli

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde buzlanma riski nedeniyle Koçlu ve Yoğunoluk köylerindeki okullar ile bazı mahallelerden gelen öğrencilerin eğitimleri 1 gün süreyle tatil edildi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Karara göre, ilçeye bağlı Koçlu ve Yoğunoluk köylerinde taşımalı eğitim yapılan okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca İlbistanlı Okulu'nda, Kösepınarı, Büyükakçalı, Üçpınar, Ballı Mağara, Kösepınarı Cilbirti ve Fındıcak Karagedik mahallelerinden taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için de yarın eğitime ara verildi.

