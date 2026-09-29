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Osmaniye'de öğretmen Mehmet Bilgili'yi okul bahçesinde öldüren yeğeni tutuklandı

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Osmaniye Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili'yi silahlı saldırıyla öldüren yeğeni tutuklandı. Jandarma gözaltısının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Osmaniye'de Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili'yi tabancayla öldüren yeğeni tutuklandı.

Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde dün, amcası Bilgili'yi öldürdükten sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E. Bilgili'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Bilgili (50), görev yaptığı okulun bahçesinde "şizofreni" tanısı bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin (41) silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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