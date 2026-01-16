Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, öğrencilere kar sürprizi yapıldı.

Kadirli Belediyesi, ilçedeki öğrencilere karne hediyesi olarak yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karla sürpriz yaptı.

Rauf Denktaş Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Programda Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da öğrencilerle kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Yüz boyamanın yanı sıra palyaço gösterileri ve şişme park gibi etkinliklerin de gerçekleştirildiği programda çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Olcar, çocukların kar özlemini giderdiklerini belirterek, "Onları biraz olsun sevindirmek bizleri de mutlu etti. Tüm öğrencilerimizin başarıları daim olsun, iyi tatiller diliyorum." dedi.