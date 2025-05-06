Osmaniye'de Müze Duvarında Mahsur Kalan Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi'nde panel duvarın arkasında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hayvan barınağına götürüldü.
Osmaniye'de müzedeki panel duvarın arkasında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi'ndeki duvarın arkasından kedi sesi geldiğini duyan görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine müzeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Panel duvarı delen ekip, kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Kedi, Osmaniye Belediyesinin hayvan barınağına götürüldü.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel