Osmaniye'de mutfak tüplerinin depolandığı evde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Yeniköy Mahallesi'nde mutfak tüplerinin depolandığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, tüplerin alev almasıyla büyüdü ve evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.
Merkeze bağlı Yeniköy'de, mutfak tüplerinin bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tüplerin alev almasıyla büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel