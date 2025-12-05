Haberler

Osmaniye'de mutfak tüplerinin depolandığı evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Osmaniye'nin Yeniköy Mahallesi'nde mutfak tüplerinin depolandığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, tüplerin alev almasıyla büyüdü ve evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Osmaniye'de mutfak tüplerinin depolandığı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Merkeze bağlı Yeniköy'de, mutfak tüplerinin bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tüplerin alev almasıyla büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
