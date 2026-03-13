Haberler

Osmaniye'de motosikletleriyle yarış yapan ve bu anları sosyal medyada paylaşanlara ceza kesildi

Osmaniye'de motosikletleriyle yarış yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü ile bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 kişiye toplam 430 bin 719 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda motosikletleriyle yarış yaptığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma başlattı.

Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen motosiklet sürücüleri M.Ç. (36) ve M.S. (27) ile yarış anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşan 4 kişi yakalandı.

Ekipler, 6 kişiye toplam 430 bin 719 lira ceza kesti, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konulan M.Ç'nin motosikleti de trafikten 2 ay men edildi.

Haberler.com

