İki gencin sır ölümü! Mezarlıkta park halindeki otomobilde cansız bedenleri bulundu
Osmaniye'de bir mezarlıkta park halindeki araçta 19 ve 17 yaşındaki iki gencin cansız bedenleri bulundu. Vücutlarında kesici alet yaralanmaları tespit edilen gençlerin ölüm nedeni intihar mı, cinayet mi olduğu konusunda soruşturma başlatıldı.
Osmaniye'de mezarlıkta park halindeki otomobilde Veysel Ç. (19) ile Eylül K.'nin (17) cansız bedenleri bulundu. İki gencin vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.
Olay, akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İKİ GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.'nin (17) hayatını kaybettiği belirledi.
Vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanan gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştıran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.