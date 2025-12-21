Haberler

Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

Osmaniye'de 19 yaşındaki Veysel Ç. ve 16 yaşındaki Eylük K., mezarlıkta boğazları kesilmiş olarak bulundu. Olayda, Veysel Ç.'nin Eylül K.'yi öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor.

OSMANİYE'de Veysel Ç. (19) ve Eylül K.'nin (16), mezarlıkta boğazları kesilmiş ölü bulunduğu otomobilde isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi. Polis, Veysel Ç.'nin Eylül K.'yi öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan otomobilde hareketsiz duran 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. ile Eylül K.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Vücutlarında kesici alet yarası bulunan 2 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bu arada araçta Veysel ve Eylül'ün isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildiği bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Veysel Ç.'nin Eylül K.'yi boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını kesip intihar ettiği üzerinde duruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
