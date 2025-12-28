Haberler

Osmaniye'de Amanos Dağları beyaza büründü

Güncelleme:
Amanos Dağları'nda mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtü oluştu. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, kar görmek için akın etti. Yerel yönetimler olası fırtına için uyarılarda bulundu.

OSMANİYE'de Amanos Dağları, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Zorkun Yaylası çarşı merkezi ile Şenlik Tepesi'nde evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar kar görmek için bölgeye akın etti. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından Osmaniye Valiliği de meteorolojik uyarıda bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de rüzgarın 27 Aralık günü öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren ise doğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, fırtınanın 28 Aralık günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilerek, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Kar görmek için bölgeye çıkan ancak kış şartlarına uygun lastikleri bulunmayan bazı araçlar kayma tehlikesi yaşadı. Yoldan çıkan araçlar, arazi araçlarıyla çekilerek güvenli alanlara alındı.

