Osmaniye'de Metin Tamer ve Sefa Evler Sitesi'nde yerinde dönüşüm çalışmaları başladı

OSMANİYE'de 24 bloktan oluşan ve depremlerde 9 ve 4'üncü bloğu tamamen yıkılan, diğerleri de ağır hasar alan Metin Tamer Sitesi ile yine aynı bölgedeki 13 bloktan oluşan Sefa Evler Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı. Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kadir Kara, hak sahiplerinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak yerinde dönüşümle ev sahibi olacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ağır hasarlı olarak kayıtlara geçen ve yıkım işlemleri tamamlanan merkez Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Metin Tamer ile Sefa Evler Sitesi'nde de hak sahiplerinin mahrumiyet yaşamaması adına yerinde döşüm yapılacak. Binaların deprem karşısında göstereceği davranışları anlamak için zemin etüt çalışmalarının başladığı arsalarda incelemelerde bulunun Belediye Başkanı Kadir Kara, yerinde dönüşüm başlatılan Metin Tamer Sitesi ile Sefa Evler'de hak sahiplerinin mahrumiyete uğramadan TOKİ tarafından yapılacak yerinde dönüşümle ev sahibi olacaklarını söyledi. Hak sahiplerinin hak mahrumiyeti yaşamaması adına netlik kazanan yerinde dönüşüm çalışmalarının başlatılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatlarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, incelemelerde bulunmak üzere görevlendirildi. Başkan Kadir Kara ile inşaatların başlayacağı arsalarda incelemelerde bulunan ve hak sahipleri temsilcileriyle çalışmaların başlatılması için harekete geçildi. Yaklaşık 2 gün içerisinde İstanbul ve çevre illerden iş makinelerinin çalışma alanına gelmesiyle birlikte zemin etüt çalışmaları başlatıldı. Yeraltı tabakalarının durumu, derinlik, jeolojik yapı, türü ve temel zemin gibi parametreleri ölçülecek. Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte TOKİ tarafından yapılacak olan blokların kat sayısı ve metre kare işlemleri tamamlanarak projelerin çizimleri yapılacak.

Zemin etüt çalışmalarının başlamasıyla birlikte bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kadir Kara, Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki beyefendiden istirhamda bulunduk. Burada bulunan mülkiyet sahiplerinin kendi yerlerinde ev sahibi olmak istediklerini arz ettik. Kendisi de bu konuda özel olarak ilgilenmesi için Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen beyefendiyi incelemelerde bulunması için buraya gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından sondaj çalışmaları başladı. Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin talimatlarıyla Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen beyin yerinde yaptığı incelemeler ve hak sahipleri temsilcileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde Metin Tamer Sitesi'nin hak sahipleri ve Sefa Evlerin hak sahipleri hiçbir hak mahrumiyetine uğramadan kendi yerlerinde TOKİ tarafından yerinde dönüşüm olarak ev sahibi olacaklar. Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşaatın hızlı başlaması için İstanbul ve çevre illerden iş makineleri 2 gün içerisinde buraya çekildi. Buraya yapılacak olan projenin de bilgisi en kısa zamanda hak sahiplerine sunulacak. Kısa sürede de inşaat yapılıp hak mahrumiyetine uğramadan sizlere teslim edilecek. Dışardan kimse gelemeyecek kim hak sahibiyle o ev sahibi olacak diye konuştu.

Metin Tamer Sitesi ve Sefa Evler Depremzedeler Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanları da, yerinde dönüşümden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ve Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür ettiler. (DHA)