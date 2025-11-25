Osmaniye'de Mavi Yumurta Yumurtlayan Tavuklar Çalındı
Osmaniye'de, güvenlik kamerasına yansıyan bir olayda, Şili kökenli Araucana cinsi tavukların çalındığı belirlendi. Şüpheli, tavukları evin bahçesinden çalıp, tişörtle paketleyerek uzaklaştı. Mağdur Sertan Yılmaz, şikayetçi oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OSMANİYE'de, Şili kökenli Araucana cinsi mavi yumurta yumurtlayan tavukların çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Kasım'da Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, evin bahçesine girip, Araucana cinsi tavukları çalarak, bahçede ipe asılı bir tişörtün içine doldurup uzaklaştı. O anlar, kameraya yansıdı. Sabah özel cins tavuklarının çalındığını fark eden Sertan Yılmaz, şikayetçi oldu. Yılmaz, bir süredir benzer şekilde tavuklarının kaybolduğunu, olayın güvenlik kamerasıyla netleştiğini belirterek şüphelinin yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
