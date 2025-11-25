Osmaniye'de Mavi Yumurta Yumurtlayan Tavuklar Çalındı

OSMANİYE'de, Şili kökenli Araucana cinsi mavi yumurta yumurtlayan tavukların çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Kasım'da Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, evin bahçesine girip, Araucana cinsi tavukları çalarak, bahçede ipe asılı bir tişörtün içine doldurup uzaklaştı. O anlar, kameraya yansıdı. Sabah özel cins tavuklarının çalındığını fark eden Sertan Yılmaz, şikayetçi oldu. Yılmaz, bir süredir benzer şekilde tavuklarının kaybolduğunu, olayın güvenlik kamerasıyla netleştiğini belirterek şüphelinin yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.