Osmaniye'de bayramlaşma programı düzenlendi
Osmaniye'de Kurban Bayramı dolayısıyla Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına Vali, Belediye Başkanı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
Osmaniye'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen programa Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
Vali Serdengeçti ve kent protokolü, programa katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Program, katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner