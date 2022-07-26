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Osmaniye'de kullanılmayan okul binasında erkek cesedi bulundu

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de kullanılmayan okul binasında erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de kullanılmayan okul binasında erkek cesedi bulundu.

Osmaniye'de kullanılmayan okul binasında erkek cesedi bulundu.

Alibeyli Mahallesi'nde yıkım kararı bulunan boş okul binasını kontrol etmek için gelen hademe, tuvalet kısmında bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Görevlinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Alibeyli Mahallesi Osmaniye Güncel Haberler

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