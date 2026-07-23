Osmaniye'de kızılcık toplamaya giden kadın ölü bulundu
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kızılcık toplamak için ormanlık alana giden Dursun Yeşilyurt (49) yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kızılcık toplamak için ormanlık alana giden kadın ölü bulundu.
Gafarlı köyünde dün kızılcık toplamak için ormanlık alana giden Dursun Yeşilyurt'tan (49) bir süre sonra haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı.
Yeşilyurt'u ormanlık alanda hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu