Düziçi'nde kayıp yaşlı adam sulama kanalında ölü bulundu
Osmaniye Düziçi'nde dün evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ali Cin (66), sulama kanalında ölü bulundu. Jandarma ve AFAD'ın arama çalışması sonucu cansız bedeni sudan çıkarılan Cin'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.
Ellek beldesindeki evinden dün ayrılan Ali Cin'in (66) geri dönmemesi üzerine yakınları kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Millet Bahçesi yakınlarında Cin'e ait otomobili bulan ekipler çalışmayı bu bölgede yoğunlaştırdı.
Bölgedeki sulama kanalında arama yapan ekipler, Cin'in cansız bedenini buldu.
Sudan çıkarılan ceset, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA