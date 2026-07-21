Osmaniye'de asayiş uygulaması yapıldı
Osmaniye'de jandarma tarafından 13-19 Temmuz'da yapılan asayiş uygulamasında 77 şüpheli yakalandı, aranan 10 kişi adliyeye sevk edildi, çok sayıda uyuşturucu ve kaçak parfüm ele geçirildi.
Osmaniye'de jandarma ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-19 Temmuz'da kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.
Uygulamada, 116 olaya müdahale edilirken, 77 şüpheli yakalandı.
Aranan 10 şüpheli ise yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Uygulamada ayrıca 2 av tüfeği, 98 kök kenevir, 625 sentetik uyuşturucu hap ile 2 bin 400 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman