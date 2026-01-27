Haberler

Osmaniye'de İşçi Taşıyan Servis Minibüsü Alev Aldı

Güncelleme:
Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan bir servis minibüsü seyir halindeyken alev alarak yandı. Sürücü yolcuları tahliye edip itfaiyeye haber verdi. Yangın kontrol altına alınıp söndürüldü, minibüs ise kullanılmaz hale geldi.

OSMANİYE'de işçi taşıyan servis minibüsü, seyir halindeyken alev alması sonucu yandı.

Akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale ilçesi Sakızgediği mevkisinde seyir halindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, alev alarak yanmaya başladı. Aracı yol kenarında durduran sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede minibüsü sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
