Osmaniye'de seyir halindeki servis minibüsü yandı
Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan bir servis minibüsü, TAG Otoyolu üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Sürücü yolcuları tahliye ettikten sonra yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
OSMANİYE'de işçi taşıyan servis minibüsü, seyir halindeyken alev alması sonucu yandı.
Akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Toprakkale ilçesi Sakızgediği mevkisinde seyir halindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, alev alarak yanmaya başladı. Aracı yol kenarında durduran sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede minibüsü sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.