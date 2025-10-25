Haberler

Osmaniye'de İkinci Yer Fıstığı Festivali Başladı

Osmaniye'de İkinci Yer Fıstığı Festivali Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye Belediyesince düzenlenen Yer Fıstığı Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, festival alanında yer fıstığından yapılan ürünleri inceledi ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Osmaniye Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Yer Fıstığı Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Alibeyli Camisi önünde toplanan katılımcılar, Atatürk Caddesi'ndeki festival alanına kadar yürüdü.

Etkinlik alanında yer fıstığından yapılan ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Tiyatro gösterisinin yapıldığı festivalde, yemek yarışmaları da gerçekleştirildi.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, kentin tescilli yer fıstığıyla ilgili düzenledikleri festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından stantları gezen protokol üyeleri, ürünleri inceledi ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
İstanbul'da göle dönen yolda yaban domuzu boğuldu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Göle dönen yolda yabani hayvan boğuldu
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.