Osmaniye'de İki Otomobil Çarpıştı: Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Park halinde bulunan bir otomobilin manevra yapması sonucu meydana gelen kazada her iki araçta maddi hasar oluştu.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, çarşı merkezinde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil, Osmaniye istikametine dönmek üzere manevra yaptığı sırada, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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