Osmaniye'de huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli yakalandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında, 18 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kaçak sigara, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat-2 Mart'ta gerçekleştirilen denetimlerde araçlarında 3 ruhsatsız tabanca, 11 bin 500 kaçak sigara, 300 gram esrar ve 504 uyuşturucu hap ele geçirilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi de yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Menderes Özat