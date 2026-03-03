Haberler

Osmaniye'de huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamalarında, 18 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kaçak sigara, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat-2 Mart'ta gerçekleştirilen denetimlerde araçlarında 3 ruhsatsız tabanca, 11 bin 500 kaçak sigara, 300 gram esrar ve 504 uyuşturucu hap ele geçirilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi de yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Menderes Özat
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

Hepsi annelerinin kuzusuydu! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu
Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor