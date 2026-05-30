Heyelandan ulaşıma kapanan yolu açan iş makinesi uçuruma devrildi: 1 yaralı

OSMANİYE'de sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için çalıştırılan iş makinesi, uçuruma düştü. Yaralanan iş makinesi operatörü, hastaneye kaldırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün sağanak etkili oldu. Yağışın ardından ilçeye bağlı kırsal Çatak Mahallesi'nin yolu da meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açtı. Çalışmanın ardından dönüşe geçen bir ekibe ait iş makinesi ise uçuruma devrildi. İsmi öğrenilemeyen operatör, ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi süren yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

