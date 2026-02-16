Kadirli ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında 21 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2-16 Şubat'ta yapılan uygulamalarda durdurulan araçlarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 80 obje, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 tüfek, 167 fişek, 110 gram esrar ile 101 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, bulunan suç unsurlarına ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 15 zanlı da yakalandı.