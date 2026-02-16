Haberler

Kadirli ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında 21 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kadirli ilçesinde düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında 21 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli suç unsurları ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2-16 Şubat'ta yapılan uygulamalarda durdurulan araçlarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 80 obje, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 tüfek, 167 fişek, 110 gram esrar ile 101 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, bulunan suç unsurlarına ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 15 zanlı da yakalandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

