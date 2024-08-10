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Osmaniye'de greyder kazası: Operatör hayatını kaybetti

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir mermer işletme sahasında devrilen greyderin altında kalan operatör yaşamını yitirdi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, operatörün hayatını kaybettiğini belirledi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde devrilen greyderin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir mermer işletme sahasında A.S. idaresindeki greyder devrildi.

A.S'nin devrilen greyderin altında kaldığını gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekibi, A.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, Kadirli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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