Osmaniye'de Görme Engelliye Otomobil Çarptı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli Bekir Önal, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, Önal hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Karataş Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli Bekir Önal'a (54) çarptı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Önal, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel