Haberler

Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye Valiliği, görevi başında kalp krizi geçiren 34 yaşındaki polis memuru Faruk Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.

Osmaniye Valiliği, görevi başında kalp krizi geçiren 34 yaşındaki polis memuru Faruk Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi kadrosunda görevli Şahin'in, dün akşam saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada Şahin'in, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde tören yapıldı

Evli ve bir çocuk babası Şahin için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Kaan Arısoy, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve polisler katıldı.

Şahin'in özgeçmişinin okunduğu törende katılımcılar, İl Müftüsü Ahat Taşcı'nın dualarına eşlik etti.

Törenin ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Vali Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Vali Yılmaz, polis memuru Faruk Şahin için yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman şehidimiz polis memuru Faruk Şahin zaman zaman Valilik çalışma ekibine de destek oluyordu. Görevine sadık, çalışkan, çok kıymetli bir personelimizin acı kaybının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitler diyarından kahraman şehidimizi İstanbul'a uğurladık. Başın sağ olsun Osmaniye'm, Türkiye'm. Mekanın cennet, ruhun şad olsun kahraman şehidimiz."

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor

İddianamede hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor

Küçük Osman ölü bulundu, annesi için tek ihtimal üzerinde duruluyor
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.