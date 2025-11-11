Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

Osmaniye Valiliği, görevi başında kalp krizi geçiren 34 yaşındaki polis memuru Faruk Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi kadrosunda görevli Şahin'in, dün akşam saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada Şahin'in, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde tören yapıldı

Evli ve bir çocuk babası Şahin için İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Kaan Arısoy, Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve polisler katıldı.

Şahin'in özgeçmişinin okunduğu törende katılımcılar, İl Müftüsü Ahat Taşcı'nın dualarına eşlik etti.

Törenin ardından şehidin cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Vali Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Vali Yılmaz, polis memuru Faruk Şahin için yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman şehidimiz polis memuru Faruk Şahin zaman zaman Valilik çalışma ekibine de destek oluyordu. Görevine sadık, çalışkan, çok kıymetli bir personelimizin acı kaybının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitler diyarından kahraman şehidimizi İstanbul'a uğurladık. Başın sağ olsun Osmaniye'm, Türkiye'm. Mekanın cennet, ruhun şad olsun kahraman şehidimiz."