Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 6 Suriyeli yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 6 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücü Ö.Ç'yi göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.