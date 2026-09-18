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Osmaniye'de eşi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı eşi tarafından darbedilen kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tartıştığı eşi tarafından darbedilen kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evlerinde Didar F. (20) ile kocası Kaygusuz F. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada kocası tarafından darbedilen Didar F. yaralandı.

Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Didar F, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli Kaygusuz F. ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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