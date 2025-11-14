Haberler

Osmaniye'de Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Ali U'ya ait müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gafarlı köyünde, Ali U'ya (50) ait müstakil evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
