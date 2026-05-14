Osmaniye'de anne ve kızının akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada 4 sanığa hapis cezası

Osmaniye'de evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkamaya çalışan 6 yaşındaki kız çocuğu ve ona yardım etmek isteyen annesinin elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan 9 sanıktan 4'üne 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar B.K, C.S, M.N.O, M.G, A.E, F.G, K.U, Ö.Y. ve M.E. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Son savunmaları alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, anne ve kızının yaşamını yitirdiği olaydan 10 gün önce bölgede altyapı çalışması yürüten işçileri denetleyen C.S, kepçe operatörü M.N.O, kontrolör B.K. ve harita teknikeri M.G'yi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

İşçileri denetleyen A.E, kaynakçı M.E. ile kürekçiler F.G, Ö.Y. ve K.U'nun ise beraatine karar veren heyet, sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'nde geçen yıl 23 Nisan'da evlerinin önünden geçen su kanalında elini yıkayan Özlem ve ona yardım etmek isteyen annesi Cennet Üstün (37) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
