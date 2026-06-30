Osmaniye'de El-Kaide Operasyonu: Bir Tutuklama

OSMANİYE'de El-Kaide silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan C.Z. (39), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 29 Haziran günü El-Kaide silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen C.Z., Kerimli köyünde saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı