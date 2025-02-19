Osmaniye'de Düğünlerde Havaya Ateş Açma Uyarısı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası çerçevesinde havaya ateş açılmasının önlenmesi için afişler asıldı. İlçe Emniyet Amirliği, düğünlerdeki güvenliği artırmak amacıyla broşürler dağıttı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" kampanyasına asılan afişlerle dikkat çekildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, düğün ve kutlamalarda havaya ateş açılmasının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ilçenin farklı noktalarına afiş asarak kampanyaya dikkati çekti.
Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Emniyet Amiri Ahmet Sedefoğlu, ilçe genelinde özellikle düğün salonları çevresinde broşür dağıtarak, havaya ateş açılması sonucu gerçekleşen ölüm ve yaralanma olaylarına dikkati çekmeye çalıştıklarını kaydetti.