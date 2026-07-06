Düğünde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 gözaltı; firarilerin kaçma anı kamerada

OSMANİYE'de düğünde Hüseyin Gönül'ün (22) hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 2 şüphelinin kaçtığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Salonun dışına taşan kavgada tüfekle açılan ateş sonucu Hüseyin Gönül ile birlikte 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviyi alınan yaralılardan Hüseyin Gönül, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan, firari şüphelilerin kaçtığı anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, firari 2 şüphelinin motosikletle, elinde pompalı tüfek bulunan bir şüphelinin ise yaya olarak kaçtığı anlar yer aldı. Pompalı tüfekli şüphelinin, gözaltına alınan kişiler arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı