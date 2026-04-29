Osmaniye'de dolu ekili tarım alanlarına zarar verdi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle ekili tarım alanları zarar gördü.

İlçede gece boyunca etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran dolu tarım alanlarında hasara yol açtı.

Dolu nedeniyle ilçeye bağlı köylerde buğday, mısır ve ayçiçeği ekili bazı tarım alanları ile zeytin ağaçları zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, doludan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlattı.