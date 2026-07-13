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Osmaniye'de kanyonda düşen kişi, askeri helikopterle kurtarıldı

Osmaniye'de kanyonda düşen kişi, askeri helikopterle kurtarıldı
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Osmaniye Karaçay Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yapan H.K., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü ve kaburgası kırıldı. Askeri helikopterle tahliye edilen yaralı hastaneye kaldırılırken, kurtarma sırasında bir itfaiye eri ve bir AFAD personeli hafif yaralandı.

OSMANİYE'de Karaçay Kanyonu Sarısu Şelalesi mevkisinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yaparken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve kaburgası kırılan H.K. (36), ekiplerin zorlu operasyonuyla askeri helikopterle tahliye edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında hafif yaralanan bir itfaiye eri ve bir AFAD personeli de hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Karacalar köyü sınırlarında bulunan Karaçay Kanyonu Sarısu Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan H.K., yürüyüş esnasında dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, H.K.'nin sarp ve dik kayalıklarla çevrili bir noktada mahsur kalması nedeniyle sedyeye alınamaması üzerine askeri helikopterden yardım istendi. Düşme sonucu kaburgası kırıldığı belirlenen H.K.'yi tahliye etmek üzere Adana'dan kalkan jandarmaya ait helikopter, bölgeye ulaştı. Yaralı H.K., halatlar yardımıyla helikoptere çekilerek kurtarılıp, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kanyonun sarp yapısı ve zorlu doğa koşulları nedeniyle gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sırasında, bir itfaiye eri ile bir AFAD personeli de hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan görevliler, tedbir amacıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

VALİ SERDENGEÇTİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kurtarma çalışmasına ilişkin sanal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Vali Serdengeçti, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sarısu Şelalesi yürüyüş yolunda kayalık alandan düşerek yaralanan vatandaşımız; jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak helikopterle tahliye edilmiştir. Devletimizin kudretli imkanları ve ekiplerimizin özverili gayretiyle hastaneye ulaştırılan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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